США назвали действия, которых ждут от Германии по "Северному потоку-2"
ВАШИНГТОН, 8 июн — ПРАЙМ. США добиваются от Германии "автоматических" мер против последствий работы "Северного потока 2", заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Германия села за стол переговоров. Мы тесно работаем с ними и будем настаивать, чтобы мы увидели предпринятые ими реальные шаги, конкретные действия", — сказал Блинкен, выступая в сенате США.
Он заявил, что США намерены "возместить" Украине возможную потерю трансферных платежей и обеспечить, чтобы Россия "не могла использовать газ как инструмент принуждения".
"Мы хотим обеспечить, чтобы если Россия действует возмутительно в других областях, был определенный автоматизм в ответе, который мы предпримем совместно с Германией и другими", — сказал Блинкен.
Кроме того, он отметил, что достройка трубопровода и его ввод в эксплуатацию — разные вещи, и США по-прежнему будут работать над тем, чтобы газопровод не заработал.
"Все это на столе переговоров, мы работаем над этим очень активно. Мы, конечно, имеем возможности действовать против тех, кто предоставляет страховки и другие разрешения для того, чтобы трубопровод заработал", — сказал Блинкен.
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