ВАШИНГТОН, 8 июн — ПРАЙМ. США добиваются от Германии "автоматических" мер против последствий работы "Северного потока 2", заявил госсекретарь Энтони Блинкен. В ФРГ назвали воодушевляющим отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG

"Германия села за стол переговоров. Мы тесно работаем с ними и будем настаивать, чтобы мы увидели предпринятые ими реальные шаги, конкретные действия", — сказал Блинкен, выступая в сенате США.

Он заявил, что США намерены "возместить" Украине возможную потерю трансферных платежей и обеспечить, чтобы Россия "не могла использовать газ как инструмент принуждения".

"Мы хотим обеспечить, чтобы если Россия действует возмутительно в других областях, был определенный автоматизм в ответе, который мы предпримем совместно с Германией и другими", — сказал Блинкен.

Кроме того, он отметил, что достройка трубопровода и его ввод в эксплуатацию — разные вещи, и США по-прежнему будут работать над тем, чтобы газопровод не заработал.

"Все это на столе переговоров, мы работаем над этим очень активно. Мы, конечно, имеем возможности действовать против тех, кто предоставляет страховки и другие разрешения для того, чтобы трубопровод заработал", — сказал Блинкен.