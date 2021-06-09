МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ допускает, что Россия в 2024 году может потерять звание крупнейшего в мире экспортера газа, следует из плана мероприятий по реализации Энергетической стратегии РФ до 2035 года. В США заявили о рекордных объемах экспорта СПГ в мае

Согласно документу, в период с 2021 года по 2023 год Россия неизменно будет занимать первую строчку в числе тройки крупнейших поставщиков газа на международный рынок. Однако перспективы на 2024 года менее определенны: в нем страна может стать как самым крупнейшим, так и вторым по величине экспортером "голубого топлива".

Россия традиционно является крупнейшим поставщиком газа на международные рынки, основным из которых для страны сейчас является европейский. По данным ОПЕК, в 2019 году РФ экспортировала около 261 миллиарда кубометров газа. При этом вторым по величине поставщиком был Катар с показателем 143 миллиарда кубометров, а третьими — США с показателем 132 миллиарда. На четвертом месте оказалась Норвегия, экспортировав 111 миллиардов кубометров газа, на пятом — Австралия (100 миллиардов).

Как прокомментировал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, из крупнейших в мире экспортеров сжиженного газа наибольший потенциал роста добычи есть у США, где большие запасы сланцевого газа, и Катара, который планирует расширение производственных мощностей. Поэтому эти страны обладают возможностью подняться на первую строчку.

Однако, подчеркивает эксперт, цель отстоять первое место любой ценой — не самый рациональный подход. "Важнее, чтобы любые новые проекты приносили прибыль, валютную выручку и налоги в бюджет", — считает Маринченко.

Нарастить же свою долю на газовом рынке Россия потенциально может как за счет строительства новых трубопроводов в Китай, так и за счет реализации новых СПГ-проектов. При этом сильно увеличить продажи за счет Европы вряд ли получится, помехой может стать конкуренция с СПГ и постепенный переход европейских стран на "зеленую" энергетику, заключает он.

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