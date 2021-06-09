МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Цены на уголь марки Д, который считается основным для российской энергетики, восстановились до уровня 2019 года и практически не снижаются, хотя отопительный сезон завершился. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на информацию из майской презентации ценового агентства Argus о внутреннем рынке. Китаю внезапно понадобился российский уголь

Отмечается, что такая ситуация сложилась на фоне активного экспорта российского энергетического угля в условиях высоких цен. В текущем году производители угля этой марки ввели сезонные скидки, которые традиционно предлагались в конце зимы или начале весны, в мае. Если текущие тенденции на угольном рынке сохранятся, то может повториться ситуация осени 2018 года, когда цены были на пиковых значениях — 1450-1500 рублей за 1 тонну, FCA Кузбасс, без НДС, предупреждает Argus со ссылкой на мнение угольных трейдеров. Сейчас цена на внутреннем рынке составляет около 1100 рублей за 1 тонну, отмечает газета.

В условиях высоких цен угольные компании пытаются нарастить добычу. Кузбасская топливная компания, например, рассчитывает в этом году увеличить ее на 36% к 2020-му, до 12,75 миллионов тонн. В СУЭК, в свою очередь, нарастили угледобычу в первом квартале на 5%, до 29,1 миллионов тонн, а экспорт — на 11%, до 13,9 миллионов тонн.

"Коммерсант" напоминает, что российские угольщики традиционно ориентировались на экспорт, а внутренний рынок для них был страхующим на случай проблем с вывозом. По оценке Argus, прибыльность экспорта российского энергетического угля в западном направлении выросла в этом году более чем в два раза, а в азиатском — в три раза. Весь дополнительный объем добываемого угля вывозится на экспорт, что приводит к сокращению конкуренции за поставки внутренним потребителям.