МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. В ближайшие несколько лет Россия вряд ли уступит кому-то из крупных производителей газа первенство в поставках. Однако быстрый рост производства СПГ в США, Катаре и Австралии может привести к изменению долей на мировом рынке газа между основными поставщиками. Наиболее серьезный конкурент для России – США, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

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Согласно документу, в период с 2021 по 2023 год Россия неизменно будет занимать первую строчку тройке крупнейших поставщиков газа на международный рынок. Однако перспективы на 2024-й менее определенные: страна может как остаться крупнейшим, так и стать вторым по величине экспортером газа.

Россия традиционно является крупнейшим поставщиком газа на международные рынки, основным из которых для нас сейчас является европейский. По данным ОПЕК, в 2019 году РФ экспортировала около 261 миллиарда кубометров газа. При этом вторым по величине поставщиком был Катар с показателем 143 миллиарда кубометров, а третьими — США с показателем 132 миллиарда кубов.

ГАДАТЕЛЬНАЯ КОМПОНЕНТА

Уже долгие годы позиции России в мировых поставках газа очень сильны, напоминает эксперт фондового рынка Николай Подлевских.

В обозримой перспективе газ будет лидером по темпам роста спроса среди ископаемых видов топлива как энергоноситель с самыми низкими выбросами парниковых газов при использовании.

"Казалось бы, нам можно почивать на лаврах, предполагая, что сложившиеся тенденции сохранятся в ближайшие 15 лет. Однако долгосрочные прогнозы всегда содержат гадательную компоненту, тем большую, чем дальше линия горизонта, за которую пытаются заглянуть", — рассуждает он.

Так, сегодняшние реалии добычи и поставок газа были бы весьма удивительными пятнадцать лет назад.

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"Подобно вспышке новой звезды стало стремительное наращивание добычи газа в США. Из импортера и потенциально очень емкого рынка для поставок газа США превратились в экспортера, который сегодня замахивается на передовые позиции в мировом рейтинге. Так, в этом году по объемам поставок сжиженного газа в Европу США вышли на первое место", — отмечает Подлевских.

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ

Основными конкурентами России в экспортных поставках газа на мировой рынок в ближайшие годы могут стать Катар, США и Австралия. Они активно развивают производство СПГ, что вполне может привести к изменению долей на мировом рынке газа между основными поставщиками, продолжает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

При этом она не согласна с тем, что России не удастся увеличить поставки в Европу. Напротив, с учетом готовящегося отказа Европы от использования угля, а также частично от атомной промышленности, потребности региона в газе вырастут в несколько раз. Не помешает этому и развитие "зеленых" технологий и рост использования водорода.

"Углеродный налог, который активно осуждается в ЕС, может потенциально снизить эффективность поставок, но в целом его введение приведет к снижению маржинальности и, вероятно, к росту цен", — считает аналитик.

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По мнению аналитика по газу Центра энергетики Московской школы управления Сколково Сергея Капитонова, сегодня сложно представить, чтобы Россия могла уступить кому-то из других производителей газа первенство в поставках на зарубежные рынки на горизонте четырех лет.

В прошлом коронакризисном году Россия поставила на экспорт порядка 242 миллиарда кубов газа по трубопроводам и в форме СПГ. Аналитик ожидает, что к концу 2020-х годов Катар после расширения своих производств СПГ сможет поставлять на внешние рынки около 170 миллиардов кубов сжиженного газа.

"К 2025 году экспортный потенциал США по СПГ может вырасти до 150 миллиардов кубов в год (сегодня порядка 90 млрд кубов), что при сохранении текущей динамики трубопроводного экспорта будет означать, что США могут вплотную приблизиться к текущим российским показателям по экспорту", — подсчитал Капитонов.

Однако прогнозные показатели экспорта у России гораздо выше. К 2025 году на полную мощность заработает газопровод "Сила Сибири", запустится завод "Арктик СПГ 2", а экспорт на традиционные рынки скорее окажется выше, чем, например, в прошлом году.

УПРОЧИТЬ ЛИДЕРСТВО

И все же потеря первого места в среднесрочной перспективе, например, в 2024 году, России вряд ли грозит, считают эксперты.

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Наиболее серьезным конкурентом для России остаются США, однако ресурс для экспорта там может быть ограничен новыми экологическими инициативами президента Джо Байдена (сокращение использования технологий гидроразрыва) и ростом внутренних цен.

Сохранить лидерство возможно за счет строительства новых СПГ-заводов, которые позволяют монетизировать запасы, находящиеся вдали от ГТС, а также за счет увеличения экспорта трубопроводного газа в Китай и в Европу. "И европейский, и азиатский рынки в ближайшие годы будут расти благодаря вниманию к экологической повестке и снижению выбросов парниковых газов", — убежден Кондратьев.

Оставаться эффективными на мировом рынке просто, считает, в свою очередь, Лукичева.

"Для этого надо предлагать конкурентные условия поставок, качественный товар, поддерживать инвестиционный процесс, защищать рынки политической силой, вовремя встраиваться в рыночные изменения. Крупные российские поставщики используют эти методы в настоящее время, продолжат использовать и в будущем", — полагает она.

В целом расчеты выглядят, по ее мнению, несколько странными – мало кто из поставщиков способен удвоить поставки газа на мировой рынок в 1,5-2 раза всего за три года. При том, что российские поставки также будут расти, хотя темпы роста, возможно, и снизятся.

Прогнозы роста внутреннего потребления газа кажутся Подлевских обоснованными с учетом реализации инфраструктурных проектов и планов по ускорению внутренней газификации. "Если возможная утрата Россией лидерских позиций импортера газа будет происходить в основном за счет роста внутреннего потребления газа, это можно было бы только приветствовать", — заключил он.