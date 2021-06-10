КИЕВ, 10 июн — ПРАЙМ. Министр энергетики Украины Герман Галущенко обсудил с руководителями дипломатических миссий стран "Большой семерки" (G7) интеграцию Украины в европейскую энергосистему, сообщила пресс-служба министерства в четверг. Украина хочет участвовать в переговорах по "Северному потоку 2" в США

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем РФ и Белоруссии и присоединиться к системе поставки электроэнергии из ЕС.

"Десятого июня 2021 года состоялась официальная встреча министра энергетики Украины Германа Галущенко с руководством дипломатических миссий стран "Большой семерки" (G7) и представительства Европейского союза. Министр представил дипломатам стратегические приоритеты деятельности министерства. Главными задачами Герман Галущенко назвал реорганизацию рынка электроэнергии, реализацию Европейского зеленого курса, интеграцию украинской энергетической системы в европейскую сеть", — говорится в сообщении на сайте министерства энергетики Украины.

Также к приоритетам деятельности минэнерго Галущенко отнес реструктуризацию угольной отрасли.