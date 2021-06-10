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Украина обсудила с лидерами G7 интеграцию в энергосистему Европы
Энергетика
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко обсудил с руководителями дипломатических миссий стран "Большой семерки" (G7) интеграцию Украины в европейскую энергосистему, сообщила... ПРАЙМ, 10.06.2021
украина, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КИЕВ, 10 июн — ПРАЙМ. Министр энергетики Украины Герман Галущенко обсудил с руководителями дипломатических миссий стран "Большой семерки" (G7) интеграцию Украины в европейскую энергосистему, сообщила пресс-служба министерства в четверг.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем РФ и Белоруссии и присоединиться к системе поставки электроэнергии из ЕС.
"Десятого июня 2021 года состоялась официальная встреча министра энергетики Украины Германа Галущенко с руководством дипломатических миссий стран "Большой семерки" (G7) и представительства Европейского союза. Министр представил дипломатам стратегические приоритеты деятельности министерства. Главными задачами Герман Галущенко назвал реорганизацию рынка электроэнергии, реализацию Европейского зеленого курса, интеграцию украинской энергетической системы в европейскую сеть", — говорится в сообщении на сайте министерства энергетики Украины.
Также к приоритетам деятельности минэнерго Галущенко отнес реструктуризацию угольной отрасли.