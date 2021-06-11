МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с экспертами и регуляторами топливного рынка поручил проработать меры по стабилизации ситуации на нем, сообщил РИА Новости глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша. Цена нефти остаётся в плюсе на данных доклада МЭА

По его словам, на совещании по ситуации на топливном рынке обсуждалась возможность увеличения нормативов продаж топлива через биржу, а также вопросы запрета экспорта бензина, снижения ставки эквайринга для АЗС. Кроме того, на совещании обсуждался вопрос введения соглашений с нефтяными компаниями для стабилизации цен на топливо по аналогии с теми, что были заключены в 2018 году. По итогам совещания Новак дал профильным ведомствам поручение проработать вопросы, которые обсуждались на совещании.

Российский топливный союз в конце мая направил Новаку письмо, в котором изложил ряд предложений по стабилизации на рынке. Позднее Новак сказал, что получил это письмо и проведёт совещание по ситуации на топливном рынке в России.