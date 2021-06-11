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Новак поручил найти пути стабилизации топливного рынка России
Энергетика
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Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с экспертами и регуляторами топливного рынка поручил проработать меры по стабилизации ситуации на нем, сообщил РИА Новости глава... ПРАЙМ, 11.06.2021
энергетика, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с экспертами и регуляторами топливного рынка поручил проработать меры по стабилизации ситуации на нем, сообщил РИА Новости глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.
По его словам, на совещании по ситуации на топливном рынке обсуждалась возможность увеличения нормативов продаж топлива через биржу, а также вопросы запрета экспорта бензина, снижения ставки эквайринга для АЗС. Кроме того, на совещании обсуждался вопрос введения соглашений с нефтяными компаниями для стабилизации цен на топливо по аналогии с теми, что были заключены в 2018 году. По итогам совещания Новак дал профильным ведомствам поручение проработать вопросы, которые обсуждались на совещании.
Российский топливный союз в конце мая направил Новаку письмо, в котором изложил ряд предложений по стабилизации на рынке. Позднее Новак сказал, что получил это письмо и проведёт совещание по ситуации на топливном рынке в России.