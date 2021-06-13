БЕРЛИН, 13 июн — ПРАЙМ. Киев рассчитывает на компенсацию после окончания строительства газопровода "Северный поток 2", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Эксперт объяснил реплику "Нафтогаза" о "войне" из-за "Северного потока-2"

"Ничто не решено, пока не решено окончательно. Решительность США компенсировать (потери) Украине, если "Северный поток 2" будет достроен, в последнее время явно выросла", — заявил Кулеба в интервью немецкому изданию Welt.

Он отметил, что Германия и США в настоящее время ведут переговоры по "Северному потоку 2", но Украина в них не участвует. "Если нам предложат переговоры о компенсации, тогда мы обдумаем это. Но мы не будем безоговорочно соглашаться на то, что нам предложат", — добавил он.

Кулеба отметил, что для Украины "Северный поток 2" представляет не только экономическую угрозу, но и угрозу безопасности. "Поэтому мы говорим, что трубопровод нужно использовать как рычаг, чтобы сподвигать Россию к конструктивной роли в мирному процессе на востоке Украины", — заявил министр.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.