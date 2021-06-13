Киев надеется на компенсацию от США после достройки "Северного потока-2"
БЕРЛИН, 13 июн — ПРАЙМ. Киев рассчитывает на компенсацию после окончания строительства газопровода "Северный поток 2", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Ничто не решено, пока не решено окончательно. Решительность США компенсировать (потери) Украине, если "Северный поток 2" будет достроен, в последнее время явно выросла", — заявил Кулеба в интервью немецкому изданию Welt.
Он отметил, что Германия и США в настоящее время ведут переговоры по "Северному потоку 2", но Украина в них не участвует. "Если нам предложат переговоры о компенсации, тогда мы обдумаем это. Но мы не будем безоговорочно соглашаться на то, что нам предложат", — добавил он.
Кулеба отметил, что для Украины "Северный поток 2" представляет не только экономическую угрозу, но и угрозу безопасности. "Поэтому мы говорим, что трубопровод нужно использовать как рычаг, чтобы сподвигать Россию к конструктивной роли в мирному процессе на востоке Украины", — заявил министр.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://1prime.ru/energy/20210613/833922886.html