МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для запуска "Северного потока-2" Россия должна выполнить ряд условий, передают РИА Новости. Киев не получит компенсаций из-за "Северного потока-2", считает политолог

"Мы против этого проекта. Условием его запуска должно быть освобождение наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Это справедливая компенсация за угрозы", — написал глава украинского МИД в твиттере.

Он также заявил, что поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также Соединенные Штаты, активно продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ. Строительство газопровода уже близится к завершению: первую нитку "Северного потока — 2" готовят к запуску. Вторую ветку планируют достроить за полтора-два месяца.

В России неоднократно подчеркивали, что газопровод до Германии — это коммерческий проект, который не имеет отношения к политике. В Москве напомнили, что трубопровод выгоден Евросоюзу. Берлин, в свою очередь, выступает за завершение строительства "Северного потока 2" и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.