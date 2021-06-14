ВАРШАВА, 14 июн — ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда попросил премьеров Дании и Норвегии о политической поддержке строительства газопровода Baltic Pipe. На Украине потребовали обменять "Северный поток-2" на Крым

"Для меня важный вопрос – проблема нашего газопровода Baltic Pipe, который мы строим. Я разговаривал на эту тему с премьером Норвегии и премьером Дании", — рассказал Дуда журналистам в Брюсселе после окончания саммита НАТО.

"Я просил о политической поддержке в этом деле. Я говорил, что нам очень важна эта инвестиция", — сказал польский президент.

Ранее датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe. По мнению апелляционного совета, в разрешении датского агентства по охране окружающей среды недостаточно описаны меры, принятые для защиты соневых, лесных мышовок и летучих мышей, которые находятся под защитой приложения Четвёртой европейской директивы об охране природных мест обитания, во время строительства 210-километрового трубопровода через Данию.

Позже датское Агентство по охране окружающей среды сообщило, что оформление нового экологического разрешения может занять около восьми месяцев.

Несколько лет назад главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. В соответствии с меморандумом проект должен быть реализован в 2022 году. Его стоимость составит около 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польского оператора газа Gaz-System, который неоднократно заявлял, что собирается импортировать по этому газопроводу большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на поставку российского газа в Польшу.