МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. В Московской области стартовала программа социальной газификации, к концу 2022 года газ могут бесплатно провести к 300 тысячам человек, сообщает пресс-служба правительства Московской области. Путин подписал закон о бесплатном подводе газа до границ участка

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о газоснабжении, отменяющий плату населения за подключение домовладений к газовым сетям.

"Голубое топливо подведут бесплатно до границ участков всех домов, но только в уже газифицированных населенных пунктах Московской области. Единственный критерий — жилое помещение должно быть официально зарегистрировано. К концу 2022 года такую возможность получат 300 тысяч человек — это более 110 тысяч домовладений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подавать специальную заявку не нужно. В ряде населенных пунктов будут организованы стационарные офисы социальной газификации, где всё расскажут и помогут с оформлением. Здесь же можно будет зарегистрировать жилой дом, оформить ряд социальных льгот и перерасчет за ТКО, получить другие услуги. Также помощь окажут в МФЦ, Мособлгазе, Россетях, МЭС, МосОблЕИРЦ, всего развернут более 670 точек приема населения.