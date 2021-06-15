ВАРШАВА, 15 июн — ПРАЙМ. Нижняя палата парламента Польши (сейм) принял резолюцию против строительства газопровода "Северный поток 2", передает корреспондент РИА Новости. Сенатор назвал "полной ерундой" требования Киева по "Северному потоку-2"

"Сейм Польши в знак солидарности с нашими соседями из Центральной Европы, опасности российской экспансии, в частности для Украины, призывает Европейский союз и его государства-члены, в том числе, прежде всего, ФРГ, в качестве нашего союзника по НАТО и партнера в Европейском союзе, для отказа от какой-либо поддержки реализации проекта газопровода "Северный поток 2", а также для принятия мер, направленных на немедленное и эффективное прекращения его строительства", — говорится в резолюции.

Свой призыв польские депутаты обосновали уважением "к ценностям, на которых основан Европейский союз", а также солидарностью "с Украиной" и заботой "о стабильности и безопасности в Европе, а также для повышения устойчивости Союза к давлению со стороны России".

Также сейм призвал США "как нашего союзника в НАТО, поддерживать и расширять санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.