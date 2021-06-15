КИЕВ, 15 июн — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена сделала серьезную ошибку, отказавшись от санкций против "Северного потока 2", считает бывший посол США на Украине Джон Хербст. Сейм Польши принял резолюцию против "Северного потока-2"

"К сожалению, администрация Байдена допустила очень серьезных ошибок по этому трубопроводу. Президент Байден и госсекретарь США Блинкен заявляли, что это плохая сделка для Европы, что они против нее ", — цитирует Хербста агентство "Укринформ".

Тем не менее, по его словам, пишет агентство, администрация "сделала незамысловатый шаг", когда несколько недель назад применила процедуру освобождения от санкций для компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее генерального директора для того, чтобы продолжить диалог с Германией.

"Это серьезная ошибка, поскольку мы не останавливаем (строительство — ред.) трубопровода, влияние на Германию со стороны РФ усиливается. Россия получает способы обойти страны Восточной Европы, в частности, Украину, но не только, и Москва будет использовать этот трубопровод для своих грязных геополитических целей", — заявил Хербст.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2".

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.