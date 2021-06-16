МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Правительство Чехии требуют оштрафовать Польшу на десятки миллионов евро. Причина — отказ от исполнения приказа Верховного суда Евросоюза по закрытию угольной шахты. Как пишет Associated Press, с Польши могут взыскать компенсацию за каждый день незаконной работы угольного предприятия. Аналитик посоветовал россиянам вложиться в валюту

Чехия заявляет об огромном ущербе, который стране наносит работающая шахта "Туров", расположенная в польском городе Богатыня рядом с границей соседствующих государств.

Суд Европейского союза ранее издал временный приказ, согласно которому "Туров" должен был приостановить работу еще 21 мая этого года. Но действий со стороны властей страны и руководства предприятия не последовало.

Чехия пригрозила Польше штрафом по пять миллионов евро за каждый день неповиновения вынесенному судьей решению и экологический вред от добычи бурого угля. Суммарно это до 15 июня порядка 125 миллионов евро.

При этом власти Польши заявили о продолжении переговоров с правительством Чехии по руднику.

Предприятие отказываются закрывать. Причина — оно дает порядка 7% всей электроэнергии Польши.

В свою защиту Варшава проводит аналогию с шахтами Чехии и Германии: они также граничат с Польшей, но последняя — не провоцирует конфликты с соседями по этому вопросу.