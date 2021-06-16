ХЕЛЬСИНКИ, 16 июн — ПРАЙМ. Россия всегда была хорошим и надежным поставщиком электроэнергии в Финляндию, у Хельсинки нет планов по ограничению этого импорта, рассказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Госдума ратифицировала протокол об общем рынке электроэнергии в ЕАЭС

"В настоящее время Финляндия не имеет планов по ограничению импорта электроэнергии из России. Линия электропередачи между Финляндией и Россией старая и требует уже реконструкции, решение о котором лежит на плечах российской стороны. Это один из фактов, влияющих на данный вопрос. Россия всегда была хорошим и надежным поставщиком энергии в Финляндию, и она продолжает занимать первое место среди поставщиков нефти для Финляндии", — сказал Хаависто, напомнив о глобальных целях финского кабмина.

"Цель правительства Финляндии – сделать Финляндию углеродно нейтральной к 2035 году и первым в мире обществом без ископаемых видов топлива. Для достижения поставленных целей необходимо быстрое сокращение выбросов. По мере увеличения осведомленности и озабоченности по вопросам изменения климата – как у потребителей, так и предприятий – будет расти спрос на низкоуглеродные и энергоэффективные продукцию и услуги", — отметил министр.

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"Я убежден, что в будущем у нас появится возможность укрепления финляндско-российского сотрудничества также в области зеленого роста. Это в долгосрочной перспективе было бы выгодно для обеих стран. Я так понял, что в России тоже увеличивается озабоченность таянием в северных регионах вечной мерзлоты из-за последствий изменения климата. Сотрудничество по вопросам климата между Финляндией и Россией очень важно", — подчеркнул министр.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.