МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, предусматривающий корректировку демпфирующего механизма, призванного сглаживать колебания цен на топливо. Стоимость дизельного топлива достигла исторического максимума

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

Содержащиеся в принятом Госдумой законе нормы фактически заработали с 1 мая этого года, хотя он и принят позже. Согласно документу, условная цена бензина в формуле демпфера будет снижена по сравнению с уровнями, установленными сейчас на 2021 и 2022 годы, а после — индексироваться на 3%. Ежегодная индексация цены, заложенной в механизм демпфера для дизельного топлива, с 2022 года снизится до 3% с 5%.

В абсолютных цифрах условная цена бензина в формуле до конца года составит 52 300 рублей за тонну, в течение 2022 года она будет равна 55 200 рублям за тонну, в 2023 году — 56 900 рублям, в 2024 году — 58 650 рублям. А условная цена для дизельного топлива в нынешнем году сохранится на уровне 50 700 рублей за тонну, в течение 2022 года она будет равна 52 250 рублям за тонну, в 2023 году — 53 850 рублям, в 2024 году — 55 500 рублям за тонну. Минэнерго не видит рисков дефицита дизельного топлива в России

Помимо этого, вносятся изменения, необходимые для обеспечения возможности финансировать субсидию РЖД на перевозку топлива в Дальневосточный федеральный округ. Данная субсидия планируется в размере до 4 тысяч рублей на тонну, говорил ранее вице-премьер РФ Александр Новак.

Закон, содержащий и другие нормы, должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых установлены иные сроки.

Замминистра финансов Алексей Сазанов ранее говорил, что выпадающие доходы бюджетной системы из-за корректировки демпфирующего механизма в 2021 году не превысят 50 миллиардов рублей, причем речь идет не о потерях федерального бюджета, а о выпадающих доходах ФНБ, поскольку изменение параметров в демпфере уменьшает трансфер в фонд. Минэнерго оценивало расходы бюджетной системы от корректировки демпфера в 2021-2023 годах в 350 миллиардов рублей, отмечая, что примерно половину этих потерь компенсируют за счет увеличения НДПИ на нефть.