С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Правительство приняло решение увеличить норматив продаж бензина и дизельного топлива на бирже еще на 1%, чтобы обеспечить дополнительное предложение и снизить волатильность в опте, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Эксперт рассказал, как стоимость дизеля повлияет на инфляцию в России

"Буквально на прошлой неделе проводили совещание по ситуации на оптовом рынке. На розничном рынке ситуация стабильна, в пределах инфляции, а на оптовом рынке ситуация волатильна и во многом зависит от мировых цен. Поэтому приняты дополнительные решения по увеличению объемов продаж топлива на бирже, чтобы обеспечить дополнительный объем ресурсов, на 1% дополнительно по каждому виду топлива" — сказал Новак.

Он при этом подчеркнул, что правительство внимательно следит за тем, чтобы цены на АЗС для потребителей не росли выше инфляции, и пока такая динамика соблюдается.

"Хотя, действительно, такие факторы, как рост цен на нефть, которые уже выше уровня начала 2019 года, а также достаточно слабый курс рубля — это очень серьезно влияет на то, что есть некоторое давление, что цены на экспортных рынках значительно выше, чем на внутреннем рынке. Поэтому правительством были предприняты в свое время меры, касающиеся корректировки демпферного механизма. И он, на наш взгляд, работает", — отметил Новак.