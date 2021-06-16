С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Минэнерго РФ поручено рассмотреть целесообразность соглашений с нефтяниками по удержанию цен на топливо для внутреннего рынка, ведомство подготовит предложения в течение 1-2 недель, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. Минэнерго не видит рисков дефицита дизельного топлива в России

"Минэнерго РФ дано поручение рассмотреть вопрос о необходимости и целесообразности подписания соглашений с компаниями по аналогии с 2018 годом. В течение короткого времени, одной-двух недель, будет дополнительно изучена ситуация и будут подготовлены соответствующие предложения", — сказал Новак, отвечая на вопрос о том, будет ли правительство заключать соглашения с компаниями по ценам на топливо для стабилизации ситуации на рынке.

"Прорабатывается целесообразность заключения соглашений с нефтяниками по заморозке розничных цен, это поручение будет исполнено в срок", — прокомментировал позднее замглавы Минэнерго Павел Сорокин, слова которого приведены в сообщении министерства.

Новак также отметил, что у правительства есть и инструмент ввода временного запрета экспорта бензина из России, но пока необходимости в этом нет. "Пока, конечно, принимать такое решение нужно только в том случае, если это будет необходимо", — сказал он. Эксперт рассказал, как стоимость дизеля повлияет на инфляцию в России

Российские власти в 2018 году подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с десятью крупными российскими нефтекомпаниями. Соглашения нефтяников с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Минэнерго предусматривали рост розничных цен в 2019 году в пределах прогнозной среднегодовой инфляции в 4,6% (исключая увеличение до 1,7% в рознице с января из-за роста НДС). Действие соглашений закончились в 2019 году, после чего сдерживать цены на топливо призваны специальные налоговые механизмы, в частности так называемый демпфер.

При этом на прошлой неделе состоялось совещание у Новака с экспертами и регуляторами топливного рынка. На нем вице-премьер дал поручение участникам рынка проработать меры по дополнительному повышению нормативов биржевых продаж; механизмы многосторонних соглашений с топливными компаниями о сохранении определенного уровня как мелкооптовых, так и розничных цен внутреннего рынка и объема поставок на него; введение запрета на экспорт автомобильного бензина. ФАС поручено проанализировать ситуацию с текущими ставками эквайринга на АЗС.