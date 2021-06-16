МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Добыча "Газпрома" за пять с половиной месяцев текущего года выросла на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 241,4 миллиарда кубометров газа, сообщается в Telegram-канале компании.

"За пять с половиной месяцев 2021 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 241,4 миллиарда кубических метров газа. Это на 17,2% (на 35,5 миллиарда кубических метров) больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок за этот период увеличились на 16%, или на 18,4 миллиарда кубометров. "Газпром" рассказал о финансировании "Северного потока-2"

ЭКСПОРТ

Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за первые пять с половиной месяца года вырос на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 92,3 миллиарда кубометров газа, говорится в сообщении компании.

"Экспорт в страны дальнего зарубежья – 92,3 миллиарда кубических метров газа, что на 26,7% (на 19,4 миллиарда кубических метров) больше, чем за тот же период в 2020 году", — сообщает "Газпром".

Как отмечает компания, в отчетный период увеличились поставки в Турцию (на 191,3%), Германию (на 41,8%), Италию (на 16,4%), Францию (на 16,6%), Румынию (на 240,8%), Польшу (на 19,7%), Болгарию (на 47,2%), Сербию (на 134,6%) и Грецию (на 25,7%).