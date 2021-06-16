МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Пандемия COVID-19 привела к началу нового суперцикла в сырьевом секторе, однако цены на нефть на этом фоне вряд ли достигнут трехзначных отметок, заявил статс-секретарь — замминистра финансов России Алексей Сазанов. ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку

"После пандемии, как мы и предполагали, начался сырьевой суперцикл, и сейчас рентабельность практически всех сырьевых секторов — нефтяного, металлургического — превышает уровни и 2019, и 2020 года", — сказал Сазанов в интервью "Российской газете".

По словам замминистра, текущий период суперцикла будет короче наблюдавшегося в 2000-ых годах и продлится "максимум год". В частности, причиной этого является тот факт, что сейчас дисбаланс между спросом и предложением сформировался из-за локдаунов прошлого года в крупных экономиках.

"Со временем, по мере того как будет наращиваться производство — а мы это уже видим, производство в сырьевых секторах увеличивается не только в России, но и во всем мире — этот дисбаланс будет устранен, и цены вернутся в нормальное русло, в котором они были до 2020 года", — считает он.

При этом на вопрос о том, приведет ли новый суперцикл к трехзначным ценам на нефть, Сазанов ответил отрицательно. "Нет, трехзначные цены на нефть вряд ли возможны", — заявил он.

Так называемый суперцикл является периодом структурного превышения спроса над предложением, которое сохраняется в течение долгого времени и ведет к длительному повышению цен. На рынке нефти в последний раз он наблюдался в период 2003-2014 годов, писала в феврале газета Financial Times.