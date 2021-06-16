МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Закачка газа в подземные хранилища Европы продолжает стагнировать, из отобранных прошлой зимой объемов восполнено сейчас только около 20%, следует из сообщения "Газпрома" в официальном Telegram-канале компании. Минфин заявил о суперцикле в сырьевом секторе

"Темпы заполнения европейских подземных хранилищ продолжают стагнировать. По данным Gas Infrastructure Europe, из более чем 66 миллиардов кубометров газа, отобранных в прошлом осенне-зимнем сезоне, на 14 июня восполнено только 13,6 миллиарда кубометров – минимальный объем за сопоставимые периоды", — пишет "Газпром".

Таким образом, отобранные прошедшей зимой объемы сейчас восполнены только примерно на 20%. Компания отмечает, что отставание по объему активного газа в ПХГ относительно той же даты прошлого года остается очень большим – 33 миллиарда кубометров.

"При этом цены на основных европейских спотовых рынках сейчас, летом, находятся на уровне около 360 долларов. Так, на хабе NCG 14 июня цена достигала 363,8 доллара. Это все выше максимальных цен, например, прошедшего февраля более чем на 100 долларов. Сколько же будет стоить газ в Европе следующей зимой?" — отмечается в сообщении.

"При том, что в последние пять лет соотношение пиковых цен в осенне-зимний период к июньским пикам, например на NCG, составляет соответственно 144,6%, 482%, 118%, 139%, 494,2%" — добавляет компания.