МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в России за неделю с 7 по 15 июня увеличилась на 8 копеек — до 48,01 рубля за литр, а дизельного топлива — на 7 копеек, до 49,77 рубля, свидетельствуют материалы Росстата.

Цена дизтоплива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) дважды за неделю побила свой исторический рекорд, она достигала 52 686 рублей за тонну. Основным потребителем дизеля в стране в Минэнерго называли коммерческий сектор, а не розницу.

Средняя розничная цена бензина Аи-92 выросла за отчетный период на 6 копеек, до 45,26 рубля, а Аи-95 — на 8 копеек, до 48,96 рубля. Стоимость бензина Аи-98 достигла 55,74 рубля за литр, увеличившись за неделю на 11 копеек.

Рост цен на бензин отмечен в 67 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Иваново – на 1,1%, Салехарде – на 1% и Чите – на 0,7%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Кызыле – на 0,4%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,1%.

Производство бензина в РФ с 7 по 13 июня выросло на 6,2% по сравнению с предыдущей неделей — до 800,8 тысячи тонн, а дизтоплива — на 5,4%, до 1,559 миллиона тонн.

В Минэнерго РИА Новости сообщили, что складывающийся на рынке повышенный сезонный спрос на разные виды топлива полностью обеспечен объемом их производства. "Для предотвращения ситуации недопоставок топлива сформированы высокие запасы, а также мониторится ход ремонта ряда НПЗ, который должен завершиться в течение июля", — прокомментировали в Минэнерго.

Также в министерстве напомнили, что для сдерживания динамики цен на топливо с 1 мая в России работает скорректированный демпфирующий механизм. Если этой корректировки будет недостаточно, может быть применен ряд других мер, таких как заключение соглашений с нефтяниками по удержанию цен на топливо для внутреннего рынка, запрет на экспорт бензина и дополнительное повышение нормативов продаж через биржу.