МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Минэнерго РФ не рассматривает возможность введения ограничений на экспорт угля, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"Вариант введения ограничений экспорта Минэнерго России не рассматривает", — сказали в министерстве.

Ранее в четверг стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минэнерго РФ работают над мерами по стабилизации положения на внутреннем рынке угля.

"Минэнерго совместно с ФАС России разрабатывают приказ, утверждающий введение минимальных нормативов по продаже угля на бирже. Данная мера позволит стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке энергетического угля", — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в зависимости от марок угля будут предложены различные варианты нормативов по минимальной величине биржевых продаж.