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2021
https://1prime.ru/energy/20210617/833964054.html
Россия не собирается ограничивать экспорт угля
Энергетика
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Минэнерго РФ не рассматривает возможность введения ограничений на экспорт угля, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Вариант введения ограничений экспорта Минэнерго России не... ПРАЙМ, 17.06.2021
уголь, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Минэнерго РФ не рассматривает возможность введения ограничений на экспорт угля, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Вариант введения ограничений экспорта Минэнерго России не рассматривает", — сказали в министерстве.
Ранее в четверг стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минэнерго РФ работают над мерами по стабилизации положения на внутреннем рынке угля.
"Минэнерго совместно с ФАС России разрабатывают приказ, утверждающий введение минимальных нормативов по продаже угля на бирже. Данная мера позволит стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке энергетического угля", — пояснили в ведомстве.
Отмечается, что в зависимости от марок угля будут предложены различные варианты нормативов по минимальной величине биржевых продаж.