МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Отгрузки нефти в порту Махачкалы в Каспийском море остановлены из-за шторма, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.

"В Махачкале с 20 июня шторм, все работы остановлены, прогноз неблагоприятный", — сказал Демин.

Также он сообщил об улучшении погоды в портах на Черном и Балтийском море. Штормовые предупреждения в Новороссийске сняты, погода рабочая. В порту Козьмино погода также рабочая, но опаздывает танкер 21-22 июня. При этом на рейде уже стоит танкер 22-23 июня, решается вопрос о его опережающей отгрузке вместо опаздывающего.

Прием нефти в трубопроводную систему в субботу останавливала "Оренбургнефть" (дочерняя компания "Роснефти") из-за превышения влагосодержания, в понедельник — "Татнефть" по той же причине. Поставки на НПЗ идут без существенных отклонений.