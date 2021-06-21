МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. "Газпром" вновь забронировал дополнительный объем мощностей для прокачки газа через территорию Украины в Европу: на июль компания планирует воспользоваться аналогичным июню объемом — 15 миллионов кубометров в сутки, следует из данных венгерской торговой платформы RBP. В Берлине призвали не использовать "Северный поток-2" против Украины

Всего для дополнительного бронирования транзитных мощностей в июле было, как и в предыдущие месяцы, также доступно 15 миллионов кубометров в сутки.

На февраль, март и апрель компания бронировала дополнительные мощности в размере 14,2 миллиона кубометров в сутки из возможных 15 миллионов. На май и июнь были забронированы все 15 миллионов. При этом на январь компания бронировала допмощности в 41,2 миллиона кубометров в сутки из предложенных 41,6 миллиона.

"Газпром" ранее в июне сообщил, что поставки газа компании на экспорт и внутренний рынок продолжают увеличиваться. Так, за 5,5 месяца компания экспортировала в дальнее зарубежье 92,3 миллиарда кубометров, что на 26,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.