МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Фонды IKEA и Рокфеллеров хотят организовать совместный фонд для "зеленых" инвестиций. Основатели планируют привлечь в этом году $10 млрд, а потом увеличить капитал до $1 трлн, пишет Financial Times

По данным издания, сами создатели фонда вложатся по полмиллиарда долларов. по $500 млн. У нового фонда будет цель сократить выбросы парниковых газов на 1 млрд тонн и попытаться вывести более 1 млрд человек из энергетической бедности в Индии, Нигерии и Эфиопии.

"Это может быть коммерчески выгодным. Первоначальный риск составляет $1 млрд, и это может разблокировать десятки миллиардов долларов. Мы здесь не играем. Мы видели, как это работает в Индии. Мы знаем, что нужно, чтобы добиться успеха" — цитирует издание президента RFF Раджив Шах.

По его мнению, пандемия затормозила резко развитие бедных стран, где есть необходимость "в стимулировании экономического роста экологически безопасным способом".



