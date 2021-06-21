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2021
https://1prime.ru/energy/20210621/833991316.html
IKEA и Рокфеллеры вложат миллиард долларов в "зеленую" энергию
Энергетика
Новости
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Фонды IKEA и Рокфеллеров хотят организовать совместный фонд для "зеленых" инвестиций. Основатели планируют привлечь в этом году $10 млрд, а потом увеличить капитал до $1 трлн,... ПРАЙМ, 21.06.2021
новости, бизнес, финансы, рынки, альтернативная энергетика, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Фонды IKEA и Рокфеллеров хотят организовать совместный фонд для "зеленых" инвестиций. Основатели планируют привлечь в этом году $10 млрд, а потом увеличить капитал до $1 трлн, пишет Financial Times
По данным издания, сами создатели фонда вложатся по полмиллиарда долларов. по $500 млн. У нового фонда будет цель сократить выбросы парниковых газов на 1 млрд тонн и попытаться вывести более 1 млрд человек из энергетической бедности в Индии, Нигерии и Эфиопии.
"Это может быть коммерчески выгодным. Первоначальный риск составляет $1 млрд, и это может разблокировать десятки миллиардов долларов. Мы здесь не играем. Мы видели, как это работает в Индии. Мы знаем, что нужно, чтобы добиться успеха" — цитирует издание президента RFF Раджив Шах.
По его мнению, пандемия затормозила резко развитие бедных стран, где есть необходимость "в стимулировании экономического роста экологически безопасным способом".