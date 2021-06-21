МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. США новыми заявлениями по санкциям в отношении "Северного потока 2" не могут прикрыть свою неконкурентоспособность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. США, Канада и ЕС ввели новые санкции против Белоруссии

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток 2".

"Опять санкции, опять химическое оружие, опять Навальный, опять псевдоотравление и так далее. Все, другого здесь нет. Прикрыть собственную неконкурентоспособность. Они не могут предложить европейским операторам, европейским государствам, европейским компаниями что-то более выгодное", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

"Для них это удар, это не только потеря коммерческой выгоды. Они же объявили себя лидерами мира, они говорят, как жить Европе по всем направлениям. А тут по важнейшему для европейских государств вопросу — энергетической политике, — предложить нечего", — добавила она.

Как сказала официальный представитель МИД РФ, США нужно постоянно накачивать информационное пространство историей про санкции в увязке с химическим оружием и делом Навального.