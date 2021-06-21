МИД оценил новые заявления США по санкциям против "Северного потока-2"
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. США новыми заявлениями по санкциям в отношении "Северного потока 2" не могут прикрыть свою неконкурентоспособность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят "новый пакет санкций" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний РФ, строящих трубопровод "Северный поток 2".
"Опять санкции, опять химическое оружие, опять Навальный, опять псевдоотравление и так далее. Все, другого здесь нет. Прикрыть собственную неконкурентоспособность. Они не могут предложить европейским операторам, европейским государствам, европейским компаниями что-то более выгодное", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
"Для них это удар, это не только потеря коммерческой выгоды. Они же объявили себя лидерами мира, они говорят, как жить Европе по всем направлениям. А тут по важнейшему для европейских государств вопросу — энергетической политике, — предложить нечего", — добавила она.
Как сказала официальный представитель МИД РФ, США нужно постоянно накачивать информационное пространство историей про санкции в увязке с химическим оружием и делом Навального.
https://1prime.ru/energy/20210621/833992693.html