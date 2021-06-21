МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с 1 июля повышает регулируемые цены на газ "Газпрома" для всех категорий потребителей — как для промышленности, так и для населения, говорится в приказах регулятора, опубликованных на официальном портале правовой информации. "Газпром" забронировал допмощности для прокачки газа через Украину

Оптовые цены на газ, который продает "Газпром", регулируются государством. Как правило, они индексируются с 1 июля. Так, в этом году плановая индексация цен составит 3%, следует из приказов ФАС. В 2020 году индексация оптовых цен также составила 3%.

Как сообщалось в апреле в сценарных условиях, основных параметрах прогноза социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, подготовленных Минэкономразвития, индексация оптовых цен на газ для промышленных потребителей и населения в 2021 году составит 3%, а в 2022-2024 годах также не превысит этот уровень.