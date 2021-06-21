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https://1prime.ru/energy/20210621/833993459.html
Оптовые цены на газ "Газпрома" для всех потребителей вырастут с 1 июля
Энергетика
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с 1 июля повышает регулируемые цены на газ "Газпрома" для всех категорий потребителей — как для промышленности, так и для... ПРАЙМ, 21.06.2021
газ, газпром, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с 1 июля повышает регулируемые цены на газ "Газпрома" для всех категорий потребителей — как для промышленности, так и для населения, говорится в приказах регулятора, опубликованных на официальном портале правовой информации.
Оптовые цены на газ, который продает "Газпром", регулируются государством. Как правило, они индексируются с 1 июля. Так, в этом году плановая индексация цен составит 3%, следует из приказов ФАС. В 2020 году индексация оптовых цен также составила 3%.
Как сообщалось в апреле в сценарных условиях, основных параметрах прогноза социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, подготовленных Минэкономразвития, индексация оптовых цен на газ для промышленных потребителей и населения в 2021 году составит 3%, а в 2022-2024 годах также не превысит этот уровень.