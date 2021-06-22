МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Существует несколько причин низких тарифов на электроэнергию в России, они будут низкими и в дальнейшем, несмотря на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), рассказал РИА Новости первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. Оптовые цены на газ "Газпрома" для всех потребителей вырастут с 1 июля

По словам эксперта существует несколько причин, обуславливающих низкие тарифы на электроэнергию в стране. Среди основных Сигал выделил, в первую очередь, развитую систему предприятий, генерирующих электроэнергию.

"Структуру мощности электростанций в нашей стране составляют тепловые станции (наибольшая доля), гидростанции и атомные станции, которые были созданы в советское время, а позднее – модернизированы современным оборудованием, либо были построены в наше время, с использованием качественного российского оборудования", — отметил он.

Вторая причина — забота правительства о доступности электроэнергии для населения. Эксперт напомнил, что ежегодный рост тарифов регулируется контролирующими ведомствами. "Перечисленные факторы способствуют тому, что и в дальнейшем в России сохранятся низкие тарифы на электроэнергию", — считает Сигал.

Во многих зарубежных странах на рост тарифов влияет развитие ВИЭ. Сигал уверен, что в России этого не произойдёт, поскольку это направление будет постепенно занимать свою долю на рынке. Более того, по его мнению, ВИЭ позволят развивать отдаленные территории в богатых полезными ископаемыми регионах, поскольку другие возможности получения электроэнергии там могут отсутствовать.

"При наличии альтернатив, цена будет расти в таких диапазонах, что это не отразится на населении", — заключил эксперт.

В понедельник РИА Новости выпустило исследование, согласно которому Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы с самой дешевой электроэнергией для населения после Казахстана, самое дорогое электричество — в Германии.