2021-06-22T14:32:00+03:00
2021-06-22T14:33:59+03:00
2021-06-22T14:32:00+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210622/834001214.html
Меркель рассказала о решающем значении газа для экономики Германии
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Газ имеет решающее значение для экономики ФРГ на переходный период, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на Дне германской промышленности во вторник. "Германия по-прежнему... ПРАЙМ, 22.06.2021
газ, германия, ангела меркель, газ, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83298/17/832981734.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83298/17/832981734.jpg
https://1prime.ru/images/83298/17/832981733.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83298/17/832981733.jpg
https://1prime.ru/images/83298/17/832981721.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83298/17/832981721.jpg
https://1prime.ru/gas/20210621/833990880.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 22 июн — ПРАЙМ. Газ имеет решающее значение для экономики ФРГ на переходный период, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на Дне германской промышленности во вторник.
"Германия по-прежнему нуждается в газе в качестве промежуточной технологии на своем энергетическом пути", — заявила канцлер, добавив, что по данному вопросу в ЕС существуют противоречия, например, с Францией, которая поддерживает атомную энергетику.
Меркель также призвала "рассчитать точный прогноз энергопотребления на 2030 год", по ее словам, сегодняшний анализ "не очень основателен". В частности, по словам канцлера, в нем не учтено влияние распространения электронных автомобилей и использования существенно большего количества компьютеров. Речь идет о значительном расширении существующих энергосетей, "в следующие годы мы выделим гигантские суммы" на инвестиции в сфере высоких технологий, сказала Меркель.
Канцлер добавила, что экономика ФРГ восстанавливается после кризиса, связанного с пандемией коронавируса, быстрее, чем другие страны ЕС.