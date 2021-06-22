БЕРЛИН, 22 июн — ПРАЙМ. Газ имеет решающее значение для экономики ФРГ на переходный период, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на Дне германской промышленности во вторник. В Берлине призвали не использовать "Северный поток-2" против Украины

"Германия по-прежнему нуждается в газе в качестве промежуточной технологии на своем энергетическом пути", — заявила канцлер, добавив, что по данному вопросу в ЕС существуют противоречия, например, с Францией, которая поддерживает атомную энергетику.

Меркель также призвала "рассчитать точный прогноз энергопотребления на 2030 год", по ее словам, сегодняшний анализ "не очень основателен". В частности, по словам канцлера, в нем не учтено влияние распространения электронных автомобилей и использования существенно большего количества компьютеров. Речь идет о значительном расширении существующих энергосетей, "в следующие годы мы выделим гигантские суммы" на инвестиции в сфере высоких технологий, сказала Меркель.

Канцлер добавила, что экономика ФРГ восстанавливается после кризиса, связанного с пандемией коронавируса, быстрее, чем другие страны ЕС.