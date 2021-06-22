МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Оптовые цены на бензин в России могут снизиться на 2-7%, если прямо сейчас власти заключат с нефтяными компаниями топливные соглашения для стабилизации цен на внутреннем рынке, подсчитали аналитики исследовательской группы "Петромаркет". Форс-мажор на горизонте. Что подтолкнёт нефть к 100 долларам

Российские власти в 2018 году подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с десятью крупными российскими нефтекомпаниями. Соглашения предусматривали рост розничных цен в 2019 году в пределах прогнозной среднегодовой инфляции в 4,6% (исключая увеличение до 1,7% в рознице с января из-за роста НДС). Действие соглашений закончились в 2019 году, после чего сдерживать цены на топливо призваны специальные налоговые механизмы, в частности демпфер.

"Если бы правительство воспользовалось этим инструментом "прямо сейчас", зафиксировав розничные цены на текущем уровне (18 июня), то, по нашим расчетам, отпускные цены НПЗ могли бы снизиться на 7% для Аи-92, на 2% для Аи-95 и на 6% для ДТл (летнего дизтоплива — ред.) — до 51 150, 55 620 и 49 740 рублей за тонну соответственно", — пишут эксперты в аналитическом издании.

"Именно при таком уровне оптовых цен операторы розничного и мелкооптового рынка смогли бы получать приемлемую чистую маржу реализации моторных топлив: 1 рубль за литр в рознице и 1000 рублей за тонну в мелком опте", — добавили аналитики.

В "Петромаркете" также считают, что ситуация на рынке в России не требует запрета экспорта бензина. Накопленных запасов бензина в России достаточно для покрытия спроса на внутреннем рынке, поэтому риска дефицита топлива на данный момент нет.

По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, подведомственного Минэнерго), запасы бензина в России на 17 июня составили 1,647 миллиона тонн, а дизтоплива — 2,728 миллиона.

"Этого более чем достаточно для того, чтобы не возникло недостатка продукта даже при растущем спросе на него и даже в условиях летних ремонтов НПЗ. Более того, текущая высокая интегральная премиальность внутреннего рынка автобензина в сравнении с экспортом сама по себе лишает привлекательности вывоз продукта за рубеж", — подчеркнули в "Петромаркете".