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Новак поручил Минэнерго рассмотреть временный запрет экспорта бензина
Энергетика
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Новак поручил Минэнерго с учетом ситуации на рынке нефтепродуктов в третьем квартале рассмотреть целесобразность временного запрета экспорта бензина — Кабмин. ПРАЙМ, 22.06.2021
россия, бензин, минэнерго, александр новак, бензин, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Новак поручил Минэнерго с учетом ситуации на рынке нефтепродуктов в третьем квартале рассмотреть целесобразность временного запрета экспорта бензина — Кабмин.