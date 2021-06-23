МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий корректировку демпфирующего механизма, призванного сглаживать колебания цен на топливо. Совфед обязал биржи обеспечивать конфиденциальность внебиржевых договоров

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. Так, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

Содержащиеся в одобренном законе нормы фактически заработали с 1 мая этого года, хотя он и принят позже. Согласно документу, условная цена бензина в формуле демпфера будет снижена по сравнению с уровнями, установленными сейчас на 2021 и 2022 годы, а после — индексироваться на 3%. Ежегодная индексация цены, заложенной в механизм демпфера для дизельного топлива, с 2022 года снизится до 3% с 5%.

В абсолютных цифрах условная цена бензина в формуле до конца года составит 52 300 рублей за тонну, в течение 2022 года она будет равна 55 200 рублям за тонну, в 2023 году — 56 900 рублям, в 2024 году — 58 650 рублям. А условная цена для дизельного топлива в нынешнем году сохранится на уровне 50 700 рублей за тонну, в течение 2022 года она будет равна 52 250 рублям за тонну, в 2023 году — 53 850 рублям, в 2024 году — 55 500 рублям за тонну. Совфед разрешил внесудебную блокировку сайтов финансовых пирамид

Помимо этого, вносятся изменения, необходимые для обеспечения возможности финансировать субсидию РЖД на перевозку топлива в Дальневосточный федеральный округ. Данная субсидия планируется в размере до 4 тысяч рублей на тонну, говорил ранее вице-премьер РФ Александр Новак.

Закон, содержащий и другие нормы, должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых установлены иные сроки.