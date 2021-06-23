Сенаторы скорректировали демпфер для сдерживания цен на топливо
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий корректировку демпфирующего механизма, призванного сглаживать колебания цен на топливо.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. Так, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
Содержащиеся в одобренном законе нормы фактически заработали с 1 мая этого года, хотя он и принят позже. Согласно документу, условная цена бензина в формуле демпфера будет снижена по сравнению с уровнями, установленными сейчас на 2021 и 2022 годы, а после — индексироваться на 3%. Ежегодная индексация цены, заложенной в механизм демпфера для дизельного топлива, с 2022 года снизится до 3% с 5%.
В абсолютных цифрах условная цена бензина в формуле до конца года составит 52 300 рублей за тонну, в течение 2022 года она будет равна 55 200 рублям за тонну, в 2023 году — 56 900 рублям, в 2024 году — 58 650 рублям. А условная цена для дизельного топлива в нынешнем году сохранится на уровне 50 700 рублей за тонну, в течение 2022 года она будет равна 52 250 рублям за тонну, в 2023 году — 53 850 рублям, в 2024 году — 55 500 рублям за тонну.
Помимо этого, вносятся изменения, необходимые для обеспечения возможности финансировать субсидию РЖД на перевозку топлива в Дальневосточный федеральный округ. Данная субсидия планируется в размере до 4 тысяч рублей на тонну, говорил ранее вице-премьер РФ Александр Новак.
Закон, содержащий и другие нормы, должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых установлены иные сроки.
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