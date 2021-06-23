МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в России по итогам января-мая составил 13,1 миллиона тонн, что на 2,6% меньше показателя за аналогичный период предыдущего года, сообщает Росстат. Росстат сообщил о росте промпроизводства в России в мае

Только за май показатель вырос на 7% в годовом выражении и на 3,9% в месячном.

При этом добыча природного газа в России по итогам первых пяти месяцев 2021 года выросла на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 286 миллиардов кубометров. Только за май показатель увеличился на 23,5% в годовом выражении, но снизился к уровню апреля на 2,3%.

Добыча попутного нефтяного газа (ПНГ) по итогам января-мая почти не изменилась, уменьшившись на 0,1% — до 40,9 миллиарда кубометров. За май показатель вырос год к году на 5,4%, а по сравнению с апрелем — на 1%.

По данным Росстата, производство СПГ в России в 2020 году выросло на 3,5% — до 30,5 миллиона тонн, добыча природного газа снизилась на 7% — до 599 миллиардов кубометров, а ПНГ — сократилась на 0,1%, до 95,7 миллиарда кубометров.