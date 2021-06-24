МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Минэнерго РФ считает формулу демпфирующего механизма для авиакеросина рабочим инструментом, сообщили журналистам в министерстве. ФАС проверит информацию о росте цен на авиакеросин

"Минэнерго России отмечает, что при утверждении текущей демпферной формулы на керосин были использованы исторические уровни цен, характерные для российского рынка и при которых поддержка авиаперевозчиков была бы наиболее целесообразна… Демпфер на керосин является абсолютно рабочим механизмом и включится при достижении заложенных в его формулу цен на авиатопливо — при уровне цен на нефть около 78 долларов за баррель", — сообщили в Минэнерго.

По данным Росавиации, цена керосина в аэропортах России в мае 2021 года составила 50 167 рублей за тонну, что на 7,5% больше с начала года, но на 6,8% меньше по сравнению с маем 2019 года — периодом активных авиаперевозок, допандемийным периодом, подчеркивают в Минэнерго. Министерство отметило, что текущие цены на авиакеросин в России находятся под влиянием мировых цен на нефть, сезонного летнего спроса, а также постепенного восстановления международных авиаперелетов.

Как уточнили в Минэнерго, до включения демпфера для российских авиакомпаний уже действует ряд других налоговых и неналоговых преференций, таких как налоговый вычет акциза на керосин с коэффициентом 2,08, который дает скидку более 3000 рублей за тонну керосина при заправке воздушного судна в крыло.