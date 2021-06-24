МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (IEA) в своей дорожной карте называет повышение энергоэффективности — простым и дешевым способом спасти Землю от изменения климата, пишет Bloomberg.

Вкупе с солнечной и ветряной энергетикой рациональное использование ресурсов даст возможность сократить выбросы в два раза в следующем десятилетии.

"Если не стремиться к энергоэффективности, растущий спрос на электричество значительно осложнит замену ископаемого топлива возобновляемыми источниками", — пишет IEA.

В дорожной карте агентства по вопросу сокращения вредных выбросов и достижения углеродной нейтральности к 2050 году также добавляется, что снижение уровня выбросов от электроэнергии можно достичь только за счет ее более рационального использования. Другой важный аспект — изменение ежедневных привычек.

Авторы документа признают: в сжатые сроки повысить энергоэффективность за счет внедрения новых принципов потребительского поведения не выйдет, но перемен все же можно достичь.

Также в агентстве уверены в необходимости убеждать людей вовремя устранять утечки в системах домашней вентиляции, а также снижать количество энергии, которая используется для обогрева либо охлаждения помещений.

Что касается транспорта, то агентство видит необходимость в стимуляции населения разных стран пересаживаться с автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электрокары. Также нужно заменять газовые котлы тепловыми насосами и перерабатывать вторсырье.