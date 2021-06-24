МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Средние розничные цены на бензин в России в мае выросли на 0,3% по сравнению с апрелем, а цены производителей — на 0,9%, свидетельствуют материалы Росстата. Расходы россиян на бензин подскочили в разы

Динамика роста розничных цен в мае замедлилась по сравнению с предыдущим месяцем: в апреле бензин дорожал на 0,5% к марту.

По сравнению с маем прошлого года розничные цены на бензин в стране в мае выросли на 6,2%, а с начала 2021 года — на 3,8%. Дизельное топливо за май подорожало, как и бензин, на 0,3%. По сравнению с маем прошлого года оно выросло в цене на 4,2%, с начала года — на 2,2%.

В мае рост розничных цен на бензин на 0,4% и более отмечался в 37 субъектах РФ. Заметнее всего он подорожал в Магаданской и Сахалинской областях – на 1,6% и 1,7% соответственно. Снижение цен на бензин наблюдалось в 9 регионах. Более всего он подешевел в Кировской области и Ханты-Мансийском автономном округе – на 0,4%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,4% и 0,1% соответственно.

Также Росстат приводит данные по динамике цен за минувшую неделю. По данным ведомства, за период с 15 по 21 июня средняя розничная цена на бензин в России увеличилась на 4 копейки — до 48,05 рубля за литр, на дизельное топливо — на 5 копеек, до 49,82 рубля.

Рост цен на бензин зафиксирован в 38 центрах регионов РФ. Более всего он подорожал в Благовещенске – на 1,7%, Иркутске – на 0,8% и Симферополе – на 0,6%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.

Производство бензина в РФ с 14 по 20 июня сократилось на 1,7% по сравнению с предыдущей неделей — до 787,1 тысячи тонн, а дизтоплива — на 4,4%, до 1,49 миллиона тонн.