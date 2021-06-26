2021-06-26T10:36:00+03:00
2021-06-26T10:37:34+03:00
2021-06-26T10:36:00+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210626/834040595.html
Названы условия энергонезависимости Украины
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Украине нужно увеличить собственную добычу газа в стране на пять миллиардов кубометров в год (до 25 миллиардов). Об этом главном условии для энергонезависимости этой страны... ПРАЙМ, 26.06.2021
украина, электроэнергия, нафтогаз украины, новости, экономика, энергетика
https://1prime.ru/images/83404/05/834040592.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83404/05/834040592.jpg
https://1prime.ru/images/83404/05/834040586.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83404/05/834040586.jpg
https://1prime.ru/images/83404/05/834040583.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83404/05/834040583.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210620/833983230.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Украине нужно увеличить собственную добычу газа в стране на пять миллиардов кубометров в год (до 25 миллиардов). Об этом главном условии для энергонезависимости этой страны сообщают "Известия" со ссылкой на мнение главы компании "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, высказанное в эфире телеканала "Украина 24".
Он особо подчеркнул важность снижения неэффективного потребления электроэнергии. "Это позволит Украине выйти фактически на уровень энергонезависимости, то есть мы не будем импортировать газ, мы даже сможем его экспортировать в небольших объемах", — сказал Витренко.
В 2019 году добыча газа компанией "Нафтогаз Украины" составила 20,7 млрд кубометров при потреблении в стране примерно 29,8 млрд кубометров.
Как напоминают "Известия", Витренко возглавил "Нафтогаз" в конце апреля. В украинском правительстве указали, что перед новым главой поставлена задача по системному увеличению добычи украинского газа. Кроме того, он должен будет содействовать формированию полноценного рынка газа на Украине.