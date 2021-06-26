МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Украине нужно увеличить собственную добычу газа в стране на пять миллиардов кубометров в год (до 25 миллиардов). Об этом главном условии для энергонезависимости этой страны сообщают "Известия" со ссылкой на мнение главы компании "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, высказанное в эфире телеканала "Украина 24". СМИ: промышленность Украины идет к упадку

Он особо подчеркнул важность снижения неэффективного потребления электроэнергии. "Это позволит Украине выйти фактически на уровень энергонезависимости, то есть мы не будем импортировать газ, мы даже сможем его экспортировать в небольших объемах", — сказал Витренко.

В 2019 году добыча газа компанией "Нафтогаз Украины" составила 20,7 млрд кубометров при потреблении в стране примерно 29,8 млрд кубометров.

Как напоминают "Известия", Витренко возглавил "Нафтогаз" в конце апреля. В украинском правительстве указали, что перед новым главой поставлена задача по системному увеличению добычи украинского газа. Кроме того, он должен будет содействовать формированию полноценного рынка газа на Украине.