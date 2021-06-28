МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Аномальная жара привела к резкому росту цен на электроэнергию в Прибалтике и Восточной Европе, где в некоторых странах спотовые цены в моменте превышали рекордную отметку в 100 евро за 1 МВт в час, сообщает в понедельник газета "Коммерсант". Экономисты рассказали, когда ждать снижения цен

"Спотовые цены на электроэнергию в ряде стран ЕС продолжают бить рекорды из-за аномальной июньской жары. Заметный рост цен фиксируется в странах Прибалтики. Средняя цена в Литве за неделю с 21 по 27 июня составила 85,5 евро за 1 МВт в час, увеличившись на 28% с начала месяца, по данным биржи Nord Pool. Это максимальный уровень цен для страны за последние шесть лет с осени 2015 года. В Эстонии средняя недельная спотовая цена также выросла на 24%, до 76,15 евро за 1 МВт час, в Латвии — на 37%, до 85,5 евро. При этом в моменте цены во всех трех странах превышали 100 евро", — пишет издание.

Отмечается, что среди причин высоких цен на электроэнергию выделяют невозможность увеличить поставки электроэнергии из России в связи с плановым ремонтом сетевой инфраструктуры в Прибалтике, а также слабый ветер, из-за которого приходится покрывать дефицит более дорогими ТЭС на ископаемом топливе. Как сообщили эстонскому изданию ERR в Nord Pool, сейчас Россия экспортирует электроэнергию через Латвию, но в июне пропускная способность между странами была ограничена. При этом в "Интер РАО" сообщили газете, что в Прибалтике идет плановый ремонт сетей и пропускная способность очень маленькая.

Как пишет издание, рост цен на электроэнергию наблюдался и в других странах ЕС. Например, в Польше, по данным биржи TGE, цены на неделе превышали 88 евро за 1 МВт в час. Из-за слабого ветра производство ветряных электростанций там было ниже 500 МВт, а солнечных панелей, несмотря на жару, редко превышало 2 ГВт, отмечает S&P Global Platts. В Чехии установлен ценовой рекорд в 106 евро в пиковые часы 24 июня, согласно данным биржи OTE. Спрос на электроэнергию в Чехии подскочил 24 июня, в том числе после урагана, который повредил сетевую инфраструктуру страны. В Венгрии спотовые цены также подскочили выше 100 евро, а 23 июня в стране зафиксирован рекордный пик потребления в 6,8 ГВт. В России пик потребления был обновлен дважды: 23 июня показатель достиг 123,7 ГВт. Цены на нефть коррекционно снижаются после "ударной" недели

"Совпало несколько факторов — резкое увеличение потребления электроэнергии за счет необходимости кондиционирования на фоне жары, снижение выработки ветряной энергетики — основного источника ВИЭ в Европе, произошедший вывод мощностей традиционной генерации. Внедрение ВИЭ в Европе — долгосрочный тренд, сделанный на основе осознанного экономического и политического выбора. Изменения такого масштаба не могут проходить безболезненно", — считает Дмитрий Стапран из PwC.

На данный момент доля ВИЭ в среднем по ЕС превышает 20% в общей выработке электроэнергии, а в Германии она более 50%. Сейчас также обсуждается повышение общеевропейских целей по доле ВИЭ с 30% к 2030 году до 40%, добавил Стапран.