Эксперт разссказал, где "Газпром" сможет брать газ во время ремонта труб
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. "Газпром" в связи с предстоящими в июле плановыми ремонтами на основных экспортных газопроводах сможет использовать газ из своих подземных хранилищ (ПХГ) в Европе, прокомментировал РИА Новости аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.
"Газпром" во вторник не стал бронировать на июль новый объем мощностей для транзита газа через Украину. Всего на аукционе предлагалось выкупить 63,7 миллиона кубометров газа в сутки сверх контрактных обязательств компании и уже дополнительно забронированных ранее 15 миллионов кубометров. Ожидалось, что "Газпром" воспользуется данной опцией из-за планового ремонта на "Ямал-Европе", а затем "Северном потоке".
"Газпром" регулярно использует свои ПХГ в Германии, Австрии, Нидерландах для балансирования поставок в период летних профилактических работ на газопроводах. Из событий недавнего прошлого можно вспомнить июльскую профилактику на "Северном потоке" в 2019 и 2020 годах. Тогда не только ПХГ "Газпрома" масштабно работали на отбор, но и в отдельные дни все ПХГ Германии отдавали больше газа, чем принимали", — говорит Капитонов.
В то же время, отмечает эксперт, ситуация этого года осложнена тем, что нежелание "Газпрома" бронировать дополнительные мощности на Украине и выпадающие из-за ремонтов мощности накладывается в целом на высокий спрос на газ в Европе (в отличие, например, от коронакризисного 2020 года). Спрос подстегивает и значительное отставание в закачке газа в европейских ПХГ.
Однако ремонты вряд ли можно назвать неожиданностью для трейдеров, так как на рынке о них знают заранее. "Аналогичным образом и поставщики прорабатывают возможные варианты оптимизации поставок. С другой стороны, отсутствие интереса к бронированию украинского коридора неизбежно найдет свое отражение в росте цен, что, в свою очередь, может стимулировать рост поставок со стороны конкурентов, прежде всего Норвегии и поставщиков СПГ", — заключает Капитонов.
"Газпром" для бесперебойных поставок газа зарубежным потребителям в периоды высокого спроса и ремонтных работ на ГТС развивает подземные хранилища газа. Собственные мощности ПХГ у "Газпрома" есть в Австрии, Сербии, Германии, Нидерландах, Чехии, а также в Белоруссии и Армении. По данным на конец 2020 года, суточная производительность хранилищ в Европе, используемая группой "Газпром", составляла около 163 миллионов кубометров в сутки. При необходимости компания бронирует дополнительные мощности ПХГ.
https://1prime.ru/energy/20210629/834063706.html