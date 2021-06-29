МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. "Газпром" в связи с предстоящими в июле плановыми ремонтами на основных экспортных газопроводах сможет использовать газ из своих подземных хранилищ (ПХГ) в Европе, прокомментировал РИА Новости аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов. Отнять сколько можно: у российской нефти появился новый соперник

"Газпром" во вторник не стал бронировать на июль новый объем мощностей для транзита газа через Украину. Всего на аукционе предлагалось выкупить 63,7 миллиона кубометров газа в сутки сверх контрактных обязательств компании и уже дополнительно забронированных ранее 15 миллионов кубометров. Ожидалось, что "Газпром" воспользуется данной опцией из-за планового ремонта на "Ямал-Европе", а затем "Северном потоке".

"Газпром" регулярно использует свои ПХГ в Германии, Австрии, Нидерландах для балансирования поставок в период летних профилактических работ на газопроводах. Из событий недавнего прошлого можно вспомнить июльскую профилактику на "Северном потоке" в 2019 и 2020 годах. Тогда не только ПХГ "Газпрома" масштабно работали на отбор, но и в отдельные дни все ПХГ Германии отдавали больше газа, чем принимали", — говорит Капитонов.

В то же время, отмечает эксперт, ситуация этого года осложнена тем, что нежелание "Газпрома" бронировать дополнительные мощности на Украине и выпадающие из-за ремонтов мощности накладывается в целом на высокий спрос на газ в Европе (в отличие, например, от коронакризисного 2020 года). Спрос подстегивает и значительное отставание в закачке газа в европейских ПХГ.

Однако ремонты вряд ли можно назвать неожиданностью для трейдеров, так как на рынке о них знают заранее. "Аналогичным образом и поставщики прорабатывают возможные варианты оптимизации поставок. С другой стороны, отсутствие интереса к бронированию украинского коридора неизбежно найдет свое отражение в росте цен, что, в свою очередь, может стимулировать рост поставок со стороны конкурентов, прежде всего Норвегии и поставщиков СПГ", — заключает Капитонов.

"Газпром" для бесперебойных поставок газа зарубежным потребителям в периоды высокого спроса и ремонтных работ на ГТС развивает подземные хранилища газа. Собственные мощности ПХГ у "Газпрома" есть в Австрии, Сербии, Германии, Нидерландах, Чехии, а также в Белоруссии и Армении. По данным на конец 2020 года, суточная производительность хранилищ в Европе, используемая группой "Газпром", составляла около 163 миллионов кубометров в сутки. При необходимости компания бронирует дополнительные мощности ПХГ.