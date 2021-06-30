МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе России к 2040 году должна вырасти с нынешних 1% до 10%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Путин согласился, что цены на внутренний туризм завышены

"Мы на сегодняшний день ставим задачу увеличения в балансе потребления электроэнергетики доли возобновляемых источников энергии с сегодняшних 1% до 10% к 2040 году. У нас уменьшится доля угля — на сегодня она составляет примерно 15% и упадет до 7%", — сказал он, выступая на Международном финансовом конгрессе.

Способствовать этому, по словам вице-премьера, будет то, что правительство стимулирует развитие ВИЭ. Новак отметил, что правительство стимулирует инвестиции в этот сектор за счет механизмов гарантированного возврата доходности.

"В прошлом году из всех вводов энергетических мощностей суммарно по России 60% пришлось на солнце и ветер, на возобновляемые источники энергии", — привел пример Новак.

В РФ с 2014 по 2024 годы действует программа поддержки "зеленой" энергетики, в том числе строительства электростанций на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) — солнечных, ветряных и гидроэлектростанций, которые выбираются на конкурсном отборе. Власти РФ приняли решение продлить программу до 2035 года.

Общий объём поддержки проектов в сфере ВИЭ до 2035 года составит 360 миллиардов рублей. Отмечается, что к этому сроку за счёт развития отрасли в России будет введено около 6,7 ГВт мощностей генерации на основе возобновляемых источников энергии.