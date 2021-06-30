МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на уголь в июне держатся на самых высоких уровнях за прошедшее десятилетие, чему способствует восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса, рассказали РИА Новости эксперты. Запасы нефти в США снизились до минимума с ноября 2019 года

"Цены на энергетический уголь калорийностью 6000 ккал/кг в Европе к концу июня выросли на 73% по сравнению с началом текущего года, примерно до 119 долларов за тонну, в Азии — на 58% по сравнению с началом года, приблизившись к отметке 129 долларов за тонну. В июне мировые цены на уголь держатся на самых высоких уровнях за прошедшее десятилетие", — отметил эксперт международного ценового агентства Argus, редактор Argus Russian Coal Сергей Соколов.

Он пояснил, что подорожание угля вызвано, главным образом, ростом потребления электроэнергии в условиях восстановления мировой экономики после спада в период пандемии COVID-19 в 2020 году.

По его мнению, в Европе росту цен способствуют также увеличение стоимости природного газа и сокращение предложения топлива на рынке из-за снижения добычи в Колумбии, которая является одним из основных поставщиков угля для европейских потребителей.

Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал считает, что росту цен на уголь также способствовали его низкая стоимость и высокая потребность в энергоносителях в условиях жаркой погоды. "На этом фоне стоимость топлива обновила десятилетние максимумы – с ноября 2011 года. Так, 29 июня фьючерс на уголь вырос до 113,15 доллара за тонну", — сказал он.

Подобный рост цен, по мнению Сигала, повлияет на увеличение экспорта в страны Европы и, соответственно, на добычу угля в РФ. "Несмотря на то что страны ЕС переходят на "зеленое" топливо, это длительный процесс, который может занять несколько десятилетий, все это время для развития экономики будут нужны альтернативные, привычные источники энергии", — прокомментировал Сигал вероятное увеличение экспорта в Европу.