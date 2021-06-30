МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Катарская государственная нефтегазовая компания Qatar Petroleum заключила с Shell соглашение на 10 лет о поставке 1 миллиона тонн СПГ в Китай, сообщила Qatar Petroleum. Российский газ обойдет препятствия на пути в Китай

"Сегодня компания Qatar Petroleum заключила с Shell долгосрочное соглашение на поставку 1 миллиона тонн СПГ в КНР в течение десяти лет", — говорится в сообщении.

В релизе уточняется, что поставки начнутся в январе 2022 года.

Qatar Petroleum контролирует все составляющие нефтяного сектора Катара, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение; инвестирует в СПГ и возобновляемые источники энергии, такие как солнечная энергия. Катар — ведущий производитель СПГ в мире.

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.