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2021
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Shell и Qatar Petroleum поставят крупную партию СПГ в Китай
Энергетика
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Катарская государственная нефтегазовая компания Qatar Petroleum заключила с Shell соглашение на 10 лет о поставке 1 миллиона тонн СПГ в Китай, сообщила Qatar Petroleum. "Сегодня... ПРАЙМ, 30.06.2021
shell, китай, спг, газ, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Катарская государственная нефтегазовая компания Qatar Petroleum заключила с Shell соглашение на 10 лет о поставке 1 миллиона тонн СПГ в Китай, сообщила Qatar Petroleum.
"Сегодня компания Qatar Petroleum заключила с Shell долгосрочное соглашение на поставку 1 миллиона тонн СПГ в КНР в течение десяти лет", — говорится в сообщении.
В релизе уточняется, что поставки начнутся в январе 2022 года.
Qatar Petroleum контролирует все составляющие нефтяного сектора Катара, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение; инвестирует в СПГ и возобновляемые источники энергии, такие как солнечная энергия. Катар — ведущий производитель СПГ в мире.
Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.