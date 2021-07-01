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В конгрессе США хотят возобновить санкции по "Северному потоку-2"
Энергетика
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Комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса США принял поправку, призванную помешать президенту Джо Байдену в его политике приостановки санкций против оператора... ПРАЙМ, 01.07.2021
северный поток - 2, газ, сша, россия, санкции, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 1 июл — ПРАЙМ. Комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса США принял поправку, призванную помешать президенту Джо Байдену в его политике приостановки санкций против оператора "Северного потока 2", свидетельствуют результаты голосования.
Поправку предложила член конгресса от Огайо, демократ Марси Капур.
Каковы шансы на утверждение поправки полным составом обеих палат конгресса, пока не ясно.
Ранее администрация США ввела и тут же приостановила санкции против германской компании Nord Stream 2 AG, занимающейся строительством газопровода, и ее гендиректора. Также введены новые санкции против судов и организаций, причастных к строительству. Госдеп заявил, что США не могли ввести санкции против Nord Stream 2 AG, не поссорившись с союзниками в лице Германии. В Вашингтоне также констатировали, что газопровод уже практически достроен. При этом США ведут переговоры с Германией, убеждая ее "компенсировать" Украине возможные потери от прекращения транзита российского газа.