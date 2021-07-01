ВАШИНГТОН, 1 июл — ПРАЙМ. Комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса США принял поправку, призванную помешать президенту Джо Байдену в его политике приостановки санкций против оператора "Северного потока 2", свидетельствуют результаты голосования. Трамп заявил, что остановил "Северный поток-2", а Байден его разрешил

Поправку предложила член конгресса от Огайо, демократ Марси Капур.

Каковы шансы на утверждение поправки полным составом обеих палат конгресса, пока не ясно.

Ранее администрация США ввела и тут же приостановила санкции против германской компании Nord Stream 2 AG, занимающейся строительством газопровода, и ее гендиректора. Также введены новые санкции против судов и организаций, причастных к строительству. Госдеп заявил, что США не могли ввести санкции против Nord Stream 2 AG, не поссорившись с союзниками в лице Германии. В Вашингтоне также констатировали, что газопровод уже практически достроен. При этом США ведут переговоры с Германией, убеждая ее "компенсировать" Украине возможные потери от прекращения транзита российского газа.