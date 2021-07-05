МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Начало встречи ОПЕК+ задерживается уже на 1,5 часа, поскольку участники ведут неформальные консультации в преддверии заседания, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. Над нефтяным рынком нависла угроза ценовой войны

"Идут консультации", — ответил собеседник РИА Новости на вопрос о причинах задержки заседания.

Третий раунд переговоров ОПЕК+ по судьбе соглашения об ограничении добычи нефти должен был начаться в 16.00 мск. При этом заседания альянса 1 и 2 июля не принесли результатов из-за принципиальной позиции ОАЭ по поводу условий продления нефтяной сделки до конца всего 2022 года с конца апреля. Источник РИА Новости ранее в понедельник сообщил, что за выходные альянсу так и не удалось разрешить разногласия.

ОАЭ выступают против принятия решения по данному вопросу прямо сейчас, за 10 месяцев до истечения официального срока. Во-первых, они не видят нужды столь скоро принимать решение об этом, а во-вторых, настаивают на увеличении в таком случае своего базового уровня добычи, от которого считаются ограничения ОПЕК+.

При этом дальнейшее ослабление ограничений ОПЕК+ в августе-декабре ОАЭ поддерживают, его комитет альянса рекомендовал осуществлять ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.