МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Бензин и дизельное топливо за неделю с 28 июня по 5 июля подорожали более чем на половине сетей АЗС Москвы, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).

На АЗС

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По данным ассоциации, бензин Аи-92 за отчетный период подорожал в среднем на 7 копеек, до 45,57 рубля за литр, Аи-95 — на 12 копеек, до 50,46 рубля. Сильнее всего выросла цена на Аи-98 — на 17 копеек и достигла 57,34 рубля за литр. Средняя цена дизельного топлива составила 49,55 рубля, увеличившись за неделю на 6 копеек.

Рост цен на бензин зафиксирован в столице на семи из десяти крупнейших сетей АЗС: "ТНК-Столица" и "РН-Москва" (входят в "Роснефть"), "Лукойла", Shell, ЕКА, "Петрол Комплекса", "НефтьМагистрали". При этом на АЗС "Татнефти" бензин дешевел, а дизель дорожал. Также дизтопливо подорожало у "Лукойла", "НефтьМагистрали", ЕКА.

Цены на московских АЗС начали расти в середине декабря, дизельное топливо дорожало с середины января. Рост цен замедлился лишь к середине апреля, но затем снова набирал темп. Последнее ускорение было зафиксировано в первую неделю июня.