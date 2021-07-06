МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. "Газпром" пока обеспечен мощностями для транспорта газа в Европу, при этом имеет возможность их дополнительного бронирования на будущих аукционах, в том числе краткосрочных, прокомментировали журналистам в компании результаты прошедших 5 июля годовых аукционов на газотранспортные мощности. Эксперты увидели опасность в высоком спросе на газ

В понедельник в Европе состоялись аукционы на бронирование мощностей для транспорта газа в следующем газовом году, который начинается с 1 октября. В частности, годовые мощности выставлялись для бронирования в Украине и Польше. Согласно данным платформ GSA Platform и RBP, "Газпром" не стал их выкупать и эти объемы остались не востребованными.

"ПАО "Газпром" не принимало участие в аукционе 5 июля 2021 года на годовые газотранспортные мощности в Восточной и Центральной Европе, принимая во внимание обеспеченность газотранспортными мощностями под текущие обязательства компании и возможности их гибкого дополнительного бронирования на последующих, в том числе — краткосрочных, аукционах", — сказали в компании в ответ на вопрос прокомментировать, почему "Газпром" не принял участие в аукционах 5 июля.