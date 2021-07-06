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https://1prime.ru/energy/20210706/834127027.html
"Газпром" сказал, почему не бронировал новые газотранспортные мощности
Энергетика
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"Газпром" пока обеспечен мощностями для транспорта газа в Европу, при этом имеет возможность их дополнительного бронирования на будущих аукционах, в том числе краткосрочных,... ПРАЙМ, 06.07.2021
транзит газа, газпром, газ, газ, новости, энергетика
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. "Газпром" пока обеспечен мощностями для транспорта газа в Европу, при этом имеет возможность их дополнительного бронирования на будущих аукционах, в том числе краткосрочных, прокомментировали журналистам в компании результаты прошедших 5 июля годовых аукционов на газотранспортные мощности.
В понедельник в Европе состоялись аукционы на бронирование мощностей для транспорта газа в следующем газовом году, который начинается с 1 октября. В частности, годовые мощности выставлялись для бронирования в Украине и Польше. Согласно данным платформ GSA Platform и RBP, "Газпром" не стал их выкупать и эти объемы остались не востребованными.
"ПАО "Газпром" не принимало участие в аукционе 5 июля 2021 года на годовые газотранспортные мощности в Восточной и Центральной Европе, принимая во внимание обеспеченность газотранспортными мощностями под текущие обязательства компании и возможности их гибкого дополнительного бронирования на последующих, в том числе — краткосрочных, аукционах", — сказали в компании в ответ на вопрос прокомментировать, почему "Газпром" не принял участие в аукционах 5 июля.