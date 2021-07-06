ВАШИНГТОН, 6 июл — ПРАЙМ. США внимательно следят за ходом переговоров ОПЕК+ и провели серию контактов с некоторыми ключевыми участниками, в том числе с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. ОПЕК назвала факторы неопределенности для рынка нефти

"Мы внимательно следим за переговорами ОПЕК+ и их влиянием на процесс восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19. На минувших выходных и на этой неделе мы провели ряд консультаций на высоком уровне с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ и другими релевантными партнерами", — сказала Псаки в ходе пресс-брифинга.

По ее словам, США обнадежены прогрессом на переговорах и рассчитывают на то, что картель и его партнеры смогут обеспечить надежные поставки энергоносителей по доступным ценам.

США поощряют ОПЕК+ к достижению договоренностей о наращивании производства, сообщила Псаки.

"Президент (США Джо Байден – ред.) хочет, чтобы у американцев были доступные и надежные поставки энергоносителей, в том числе на бензоколонках. Поэтому наша команда постоянно отслеживает уровень цен и напрямую коммуницирует с участниками ОПЕК с тем, чтобы они согласовали сделку и продвинулись к предлагаемому наращиванию производства", — сказала она на брифинге для журналистов.

Сами США в консультациях не участвуют.