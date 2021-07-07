МОСКВА, 7 июл – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. "Газпром" не стал бронировал дополнительные транзитные мощности через Украину с 1 октября. И это, на первый взгляд, кажется нелогичным, ведь "Северный поток 2" еще не запущен, а Европа может вскоре столкнуться с нехваткой газа. Зачем "Газпром" идет на риски, и кто сможет заменить наш газ в Европе уже этой осенью, эксперты рассказали агентству "Прайм". "Газпром" объяснил, почему не бронировал новые транзитные мощности

"Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Польшу и Украину на следующий газовый год, который начнется с 1 октября. Согласно данным по итогам годовых аукционов, которые прошли на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform, Украина для годового бронирования выставляла мощности примерно в 9,8 млн кубометров в сутки в дополнение к контракту в объеме 40 млрд кубометров на год. Польша выставила мощности газопровода "Ямал — Европа" объемом 79 млн кубометров в сутки.

Российская компания не воспользовалась ни одним из этих предложений — мощности остались не забронированы.

В июне "Газпром" также отказался от бронирования дополнительных мощностей на июль для транзита газа через газотранспортную систему Украины.

При этом экспорт газа "Газпромом" в Европу остается принципиально высоким в этом году и по итогам 1 полугодия 2021 года на 25,7% превышает экспорт в 1 полугодии 2020 года. Поскольку компания работает в рамках контрактных обязательств, то для еще большего увеличения поставок может просто не быть дополнительных возможностей, отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

В соответствии с подписанным в декабре 2019 года пятилетним соглашением, минимальный объем транзита российского газа по украинским газопроводам составляет в 2021-2024 годах 40 млрд кубометров. Эти объемы компания полностью использует, поэтому нет вариантов потери уплаченных средств. Речь идет именно о дополнительных объемах мощности с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года для транзита газа через Украину и Польшу.

ЦЕНОВОЕ РАЛЛИ В ЕВРОПЕ

Между тем, стоимость природного газа на спотовом рынке Европы в конце прошлого месяца подскочила близко к историческим максимумам — последний раз такой уровень наблюдался в 2008 году. На голландском хабе TTF они поднимались на 65% с прошлого года.

По мнению аналитиков, на это повлиял резкий скачок спроса, вызванный погодными факторами и восстановлением экономики после локдауна. Также на стоимость газа оказали влияние снижение поставок СПГ в Европу и промедление "Газпрома" увеличивать поставки сверх обязательств.

"Вполне возможно, что цены будут держаться на высоком уровне (более 350 долларов за тысячу кубометров) до конца года, по крайней мере об этом говорит форвардная кривая", — считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Лукичева также ожидает сохранения высокого уровня цен на газ в Европе. "Потребители газа в Европе однозначно будут обеспечены газом, но в рамках подписанных контрактов. Если возникнут дополнительные потребности, то за возможность их удовлетворить придется конкурировать на спотовом рынке с премиальными поставками на азиатский рынок", — поясняет Лукичева.

Эксперт Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев не исключает, что в осенне-зимний период может быть превышен исторический рекорд цены газа, поставленный в 2008 году, когда топливо стоило дороже 500 долларов за 1000 кубометров.

"СЕВЕРНЫЙ СПАСИТЕЛЬ"

Действия "Газпрома" в ситуации, когда на европейском рынке может возникнуть дефицит газа, могут обозначать желание показать, что без "Северного потока 2" Европе придется туго, говорит Маринченко.

Отказ российского газового монополиста от бронирования новых дополнительных мощностей через Украину и Польшу на следующий год – это толстый намек на то, что любые попытки противодействовать пуску газопровода "Северный поток – 2" больнее всего ударят по европейским потребителям, уверен Коптев.

"В этой связи октябрь может являться важной меткой, свидетельствующей о начале ввода проекта в эксплуатацию. Кроме того, компания может рассчитывать на определенную экономию при бронировании мощностей в рамках более "коротких" контрактов", – отмечает аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления Сколково Сергей Капитонов.

Например, сейчас "Газпром" вполне успешно бронирует дополнительные мощности на Украине в рамках "месячных" контрактов, а те мощности, которые компания не забронировала, предлагались в рамках "годовых" контрактов, пояснил он. "Газпром" придумал способ заставить Европу платить

Вместе с тем, пока нет свидетельств того, что "Газпром" как-то будет ограничивать объемы поставок, в особенности в зимний период. Для российского концерна надежные поставки потребителям Европы зимой всегда были конкурентным преимуществом, добавляет аналитик.

Последние действия "Газпрома" можно также расценивать еще и как игру "на повышение". Европейские хранилища после зимы заполнены меньше чем наполовину – по состоянию на 5 июля на 49%, констатирует Лукичева.

"При этом скорость пополнения запасов остается на четверть ниже обычной, что не позволяет надеяться на достижение нормативных 92% к началу отопительного сезона. В прошлом году на фоне рекордных уровней запасов газа цена российского топлива упала ниже точки рентабельности. Поэтому низкая заполняемость ПХГ играет "Газпрому" на руку", — считает Коптев.

Тем временем, барже "Фортуне" осталось достроить менее 50 километров "Северного потока 2" — в датских водах нужно уложить еще чуть больше 32 километров, а в немецких — 16,5 километра. При нынешней скорости в 1100 метров в день газопровод могут достроить уже к сентябрю.

"В связи с низким уровнем наполненности ПХГ и переориентацией поставщиков СПГ на Азию, можно ожидать роста значимости "Газпрома" как ключевого поставщика газа, что позволит российской компании эффективнее отстаивать свои интересы в переговорах с партнерами", — заключил Коптев.