МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Средняя цена бензина в России в июне выросла на 0,58% по сравнению с маем, с начала года он подорожал на 4,44%, свидетельствуют материалы Росстата. Инфляция в России в июне ускорилась до максимума за пять лет

По сравнению с июнем прошлого года розничные цены на бензин в РФ выросли на 6,05%. При этом инфляция в июне составила 0,69%, с начала года рост потребительских цен составил 4,19%, по сравнению с июнем прошлого года — 6,5%.

Газомоторное топливо за июнь подорожало на 0,7%. Стоимость дизельного топлива выросла в диапазоне от 0,2% до 0,6%, точных данных Росстат не приводит.

Ранее в июле замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин рассказал РИА Новости, что министерство оценивает ситуацию на рынке топлива в стране как стабильную, производство бензина находится выше потребления, а его запасы не снижаются несмотря на ремонты на НПЗ.