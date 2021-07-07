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2021
https://1prime.ru/energy/20210707/834139133.html
Росстат отметил подорожание бензина с начала года на 4,4%
Энергетика
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Средняя цена бензина в России в июне выросла на 0,58% по сравнению с маем, с начала года он подорожал на 4,44%, свидетельствуют материалы Росстата. По сравнению с июнем прошлого... ПРАЙМ, 07.07.2021
россия, бензин, росстат, бензин, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Средняя цена бензина в России в июне выросла на 0,58% по сравнению с маем, с начала года он подорожал на 4,44%, свидетельствуют материалы Росстата.
По сравнению с июнем прошлого года розничные цены на бензин в РФ выросли на 6,05%. При этом инфляция в июне составила 0,69%, с начала года рост потребительских цен составил 4,19%, по сравнению с июнем прошлого года — 6,5%.
Газомоторное топливо за июнь подорожало на 0,7%. Стоимость дизельного топлива выросла в диапазоне от 0,2% до 0,6%, точных данных Росстат не приводит.
Ранее в июле замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин рассказал РИА Новости, что министерство оценивает ситуацию на рынке топлива в стране как стабильную, производство бензина находится выше потребления, а его запасы не снижаются несмотря на ремонты на НПЗ.