МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Производство топлива в России находится выше уровня потребления и растет, а запасы не снижаются, несмотря на ремонты на НПЗ, сообщили журналистам в Минэнерго. Росстат отметил подорожание бензина с начала года на 4,4%

В министерстве подчеркнули, что рост розничных цен на бензин в июне не превысил инфляцию, несмотря на растущий спрос на топливо на внутреннем рынке и сохраняющиеся ограничения авиасообщения. По данным Росстата, в июне розничные цены на бензин выросли в среднем на 0,58% при инфляции 0,69%.

"Вследствие роста спроса производство топлива постепенно растёт и в настоящий момент находится выше уровня потребления…. В то же время, несмотря на продолжающийся период плановых ремонтов НПЗ, запасы топлив в регионах держатся на стабильном уровне", — сообщили в Минэнерго.

По данным министерства, биржевые поставки востребованы среди производителей топлив — в июне через биржу ежедневно проходило 33,2 тысячи тонн бензина, что на 12% больше, чем в аналогичный период 2019 года.

Как пояснил вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов, значительный рост потребления топлива в России летом, особенно по Аи-95, вызван ростом внутреннего туризма. Розничные цены на АЗС, по его словам, сильно не изменились и не изменятся этим летом.

"Ситуацию… должны поддержать подписанные президентом изменения в демпферный механизм топливного рынка, ведь нефтяные компании до сих пор не закладывали обновленный демпфер в свою экономику. Поэтому, а также потому, что высоких цен на заправках власти в принципе не допустят, выше инфляции бензин сильно не поднимется этим летом", — прокомментировал РИА Новости Фаттахов.

По его словам, в то же время растут цены на топливо на бирже, где многие АЗС закупают товар, и это ведет к падению их доходности. "Причиной этому может быть недостаток топлива на биржевых торгах, а также искусственные сделки между нефтяными компаниями по перепродаже топлив", — пояснил Фаттахов.

Норматив продаж топлива через биржу был повышен с марта приказом ФАС и Минэнерго: для бензина с 10% до 11% от месячного объема производства, для дизтоплива — с 6% до 7,5%, для сжиженных углеводородных газов (СУГ) — с 5% до 7,5%. Теперь Минэнерго и ФАС прорабатывают повышение нормативов еще на 1 процентный пункт.